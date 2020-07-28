{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

‘Riders must be allowed to dream’: hopes for 2021 Europeans take a step forward *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

The FEI board asked earlier this month for proposals to hold European Championships next year, as well as the rescheduled Tokyo Olympics. H&H finds out what action has been taken towards this and how riders and federations feel about the plans...

The chance of the 2021 European Championships’ running has taken another step forward.

The FEI board asked the European Equestrian Federation (EEF) to bring a “realistic proposal” for a reinstated showjumping championships to the board meeting on 21 July. This followed a push from owners and riders in showjumping, and support from national federations, for the Europeans to run next year.

You might also be interested in…