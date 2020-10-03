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Groom with life-changing injury receives £75,000 pay out from uninsured employer *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Equestrian grooms are being warned to check whether those they are working for have liability insurance after a case where only £75,000 was paid out in compensation for a life-changing injury. H&H finds out more...

THE case of a groom who sustained a life-changing injury, but had to settle for £75,000 compensation, has sparked a call for all grooms to ensure their employers have liability insurance.

The cover is required by law, to protect both boss and staff in the case of an accident in the workplace. But in a recent legal case where the employer did not have it, the groom had to settle for the reduced amount.

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