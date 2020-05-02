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Alan Davies‘ guest edit: An invaluable cog – grooming through the decades *H&H Plus*

Georgia Guerin

The role and techniques of a groom have changed over the decades, but it’s still the case that the more you put in, the greater the rewards, finds Georgia Guerin

When Piggy March (née French) won her first Badminton last year, she was quick to credit her team. “It isn’t just about me,” she said. “It’s about the people around me who work so hard every day.”

Piggy nominated her groom, Amy Phillips, for the Horse & Hound NAF Five Star Groom of the Year award last year, too – which she won – saying: “Without her my dreams wouldn’t have come true.”

Behind every great rider is a hard-working and devoted team of grooms, and there are some who have become well-known for the dedication they’ve shown to the job. From taking charge on the yard to ensuring everything runs smoothly at competitions, grooms are an invaluable cog that help to turn the wheel of success.