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Employment law changes must be adhered to, industry warned *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

The government has introduced new measures that apply to all businesses and employers, with two having been singled out by the industry as particularly worthy of attention. H&H finds out more...

It is vital equestrian bosses adhere to recent employment law changes, despite current restrictions, experts have warned.

The government has introduced measures that apply to all businesses and employers. And while of course all apply to equestrian concerns, two have been singled out by the industry as particularly worthy of attention.

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