{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Future welfare concerns over lack of Scottish farriery funding *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

    • Concerns have been raised across Scotland and the industry about a possible future lack of qualified farriers. H&H speaks to governments, farriers and authorities to find out more

    CONCERNS have been raised around funding for Scottish apprentice farriers, as a potential decrease in farriers and long-term welfare consequences are feared.

    The topic of farriers was raised in the Horsescotland manifesto, as the organisation said one of its aims for 2021–2025 is to address farriery issues in the country. The only Scottish farriery department at Oatridge Agricultural College closed in 2009, so apprentices must train at one of three English colleges; Myerscough, Herefordshire and Ludlow, or Warwickshire.

    You might also be interested in…