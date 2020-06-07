{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Fire service charges for large animal rescue could put horses and owners at risk *H&H Plus*
Becky Murray
7 June, 2020 12:06
Plans to charge owners of horses rescued by one fire brigade have come to fruition. H&H finds out more about the new situation, and speaks to experts in rescue and welfare to find out what they believe the impact could be...
CHARGES for large animal rescue by a fire service could have consequences – as it is feared owners who cannot afford to pay could put themselves at risk attempting to help their horses.
Surrey Fire and Rescue Service (SFRS) announced last year it was looking at how it responded to incidents and held a public consultation as part of their
“Making Surrey Safer” plan for 2020–2023. During the consultation, Surrey County Council announced the council and SFRS may charge for some services such as animal rescue.
{"content":"PHA+RnJvbSBBcHJpbCAyMDIwLCBhIGxhcmdlIGFuaW1hbCByZXNjdWUgYnkgU0ZSUyBjb3N0cyBhbiBvd25lciBhIGZsYXQgcmF0ZSBvZu+\/oTYxOC4xMi4gVGhlIGZlZSBpcyBwYXlhYmxlIHdpdGhpbiAzMCBkYXlzIG9mIHRoZSByZXNjdWUuPC9wPgo8cD5BbiBTRlJTIHNwb2tlc21hbiB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtIPC9lbT4gY2FsbGVycyB3aWxsIGJlIHRvbGQgb2YgdGhlIGNoYXJnZSBiZWZvcmUgY3Jld3MgYXJlIHNlbnQgb3V0LCBhbmQgaWYgdGhleSBjYW5ub3QgYWZmb3JkIGl0LCB0aGV5IHdpbGwgYmUgYWR2aXNlZCB0byBjYWxsIHRoZSBSU1BDQSBvciBvdGhlciBjaGFyaXR5LiBJbnN1cmFuY2UgcHJvdmlkZXJzIE5GVSBNdXR1YWwsIFNFSUIsIEtCSVMsIGFuZCBQZXRwbGFuIHRvbGQgPGVtPkgmYW1wO0g8L2VtPiB0aGUgZmlyZSBzZXJ2aWNlIGNoYXJnZSB3b3VsZCBub3QgYmUgY292ZXJlZCBpbiB0aGVpciBlcXVpbmUgcG9saWNpZXMuPC9wPgo8cD5Bc2tlZCB3aGV0aGVyIHRoZXJlIHdlcmUgY29uY2VybnMgb3duZXJzIGNvdWxkIGF0dGVtcHQgcG90ZW50aWFsbHkgZGFuZ2Vyb3VzIHJlc2N1ZXMgdGhlbXNlbHZlcyBpZiB0aGV5IGNvdWxkIG5vdCBhZmZvcmQgdG8gcGF5LCB0aGUgc3Bva2VzbWFuIHNhaWQ6IOKAnFRoZSByb2xlIGluIHByb3RlY3RpbmcgdGhlIHB1YmxpYyBpcyBmdW5kYW1lbnRhbCB0byB0aGUgZmlyZSBzZXJ2aWNlLCBhbmQgd2Ugd2lsbCBhbHdheXMgcHJvdmlkZSBhbiBhcHByb3ByaWF0ZSByZXNwb25zZSB0byBhbiBlbWVyZ2VuY3kgc2l0dWF0aW9uLiBJdCBpcyBhbHdheXMgYSBjb25jZXJuIGlmIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIHB1YmxpYyBhcmUgYXQgaGFybSwgcmVnYXJkbGVzcyBvZiB0aGUgdW5kZXJseWluZyBjYXVzZS7igJ08L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjwvcD4KPHA+VGhlIHNwb2tlc21hbiBzYWlkIGlmIGFuIGluY2lkZW50IG9jY3VycmVkIHN1Y2ggYXMgYSByb2FkIHRyYWZmaWMgY29sbGlzaW9uIGludm9sdmluZyBhIGhvcnNlIGFuZC9vciBob3JzZWJveCwgdGhlIHJlc3BvbnNlIGZyb20gU0ZSUyB3b3VsZCBiZSBkZXRlcm1pbmVkIGJ5IHRoZSBuYXR1cmUgYW5kIHNjYWxlIG9mIHRoZSBpbmNpZGVudCDigJMgYW5kIHdvdWxkIGJlIHRyZWF0ZWQgYXMgYW4gZW1lcmdlbmN5LCB3aGljaCBpcyBub3QgY2hhcmdlYWJsZS4gSGUgYWRkZWQgU0ZSUyB3aWxsIOKAnGFsd2F5c+KAnSBwcm92aWRlIGEgcmVzcG9uc2Ugd2hlbiBzb21lb25lIGlzIGF0IHJpc2sg4oCTIGJ1dCB3aGVuIDxlbT5IJmFtcDtIPC9lbT4gYXNrZWQgaWYgaGVscGluZyBhIGhvcnNlIHRvIGl0cyBmZWV0LCBvciByZXNjdWluZyBmcm9tIGEgZGl0Y2ggd2FzIGNvbnNpZGVyZWQgYW4gZW1lcmdlbmN5LCBhbiBhbnN3ZXIgd2FzIG5vdCBwcm92aWRlZC48L3A+CjxwPlN0ZXZlIEZveSwgY2hhaXIgb2YgdGhlIE5hdGlvbmFsIEZpcmUgQ2hpZWZzIENvdW5jaWwgKE5GQ0MpIGFuaW1hbCByZXNjdWUgcHJhY3RpdGlvbmVycyBmb3J1bSwgdG9sZCBIJmFtcDtIIGVhY2ggZmlyZSBzZXJ2aWNlIGlzIHJlcXVpcmVkIHRvIGNvbnNpZGVyIHRoZSByaXNrIGluIGl0cyBnZW9ncmFwaGljYWwgYXJlYSBhbmQgZXN0YWJsaXNoIGFuIGludGVncmF0ZWQgcmlzayBtYW5hZ2VtZW50IHBsYW4gYW5kIOKAnGFwcHJvcHJpYXRlIGFycmFuZ2VtZW50c+KAnSBmb3IgZGVsaXZlcnkgb2Ygc2VydmljZXMgdG8gdGhlIHB1YmxpYy48L3A+CjxwPuKAnFRoZXNlIHNlcnZpY2VzIHdpbGwgYmUgYmFzZWQgb24gYXNzZXNzbWVudCBvZiByaXNrIGFuZCBpbiBzdXBwb3J0IG9mIHRoZSBzZXJ2aWNlc+KAmSBzdGF0dXRvcnkgZHV0aWVzLOKAnSBoZSBzYWlkLCBhZGRpbmcgdGhlcmUgaXMgbm8gZXhwbGljaXQgZHV0eSBmb3IgYSBzZXJ2aWNlIHRvIHVuZGVydGFrZSBhbmltYWwgcmVzY3VlLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkFuIFJTUENBIHNwb2tlc21hbiB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtIIHQ8L2VtPmhlIGNoYXJpdHkgaXMg4oCcYXdhcmXCoG9mIHRoZSBjaGFuZ2Vz4oCdIGF0IFNGUlMgYW5kIGhhcyBhbiBhZ3JlZW1lbnTCoHdpdGggdGhlIE5GQ0MgdGhhdCB0aGUgY2hhcml0eSBjYW4gc3RpbGwgcmVxdWVzdCB0aGUgaGVscCBvZiBmaXJlIHNlcnZpY2VzIGFjcm9zcyBFbmdsYW5kIOKAk8KgaW5jbHVkaW5nIFNGUlPCoGV2ZW4gaWYgYW4gb3duZXIgY2Fubm90IHBheSDigJPCoHNob3VsZCB0aGV5IG5lZWQgaXQuPC9wPgo8cD7igJxXZSBvbmx5IGNhbGwgb24gdGhlc2Ugc2VydmljZXMgd2hlbiB3ZSBhYnNvbHV0ZWx5IG5lZWQgdG8gYW5kIGFyZSBhbHdheXMgaW5jcmVkaWJseSBncmF0ZWZ1bCBmb3IgdGhlIGhlbHAgZnJvbSBmaXJlIHNlcnZpY2VzLiBUaGVyZSBhcmUgY2lyY3Vtc3RhbmNlcyB3aGVuIHRoZXkgaGF2ZSBlcXVpcG1lbnQgYW5kIGV4cGVydGlzZSBuZWNlc3NhcnkgdG8gaGVscCBzYXZlIGFuaW1hbHMgaW4gZGVzcGVyYXRlIG5lZWQgb2YgcmVzY3VlLuKAnTwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPlRoZSBzcG9rZXNtYW4gYWRkZWQgdGhlIFJTUENBIGhhcyBzcGVjaWFsaXN0IHdhdGVyIHJlc2N1ZSB0ZWFtcyBhbmQgZXF1aW5lIG9mZmljZXJzIOKAkyBidXQgdGhleSBhcmUgYSBzbWFsbCBudW1iZXIgb2YgcGVvcGxlIHNwcmVhZCBhY3Jvc3MgbGFyZ2UgYXJlYXMgd2l0aCDigJxtaW5pbWFsIGVxdWlwbWVudOKAnS48L3A+CjxwPlRvbnkgVHlsZXIsIGRlcHV0eSBjaGllZiBleGVjdXRpdmUgYXQgV29ybGQgSG9yc2UgV2VsZmFyZSB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtIPC9lbT4gU0ZSU+KAmXMgZGVjaXNpb24gaXMg4oCcdW5kZXJzdGFuZGFibGXigJ0g4oCTIGJ1dCBhZGRlZCB0aGVyZSB3aWxsIOKAnG5vIGRvdWJ0IGJlIGNvbnNlcXVlbmNlc+KAnS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD7igJxTb21lIG93bmVycyBtYXkgYmUgdW5hYmxlIG9yIHVud2lsbGluZyB0byBwYXksIGFuZCBtYXkgZXZlbiBhdHRlbXB0IHJlc2N1ZSB0aGVtc2VsdmVzIHdoaWNoIGNvdWxkIHB1dCBib3RoIGhvcnNlIGFuZCBvd25lciBhdCByaXNrLOKAnSBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+4oCcQ2hhcml0aWVzLCB3aG8gYWxyZWFkeSByZWx5IG9uIHRoZXNlIHNlcnZpY2VzLCB3aWxsIGxpa2VseSBiZSBjYWxsZWQgdG8gbW9yZSBpbmNpZGVudHMgYW5kIGJlYXIgdGhlc2UgY29zdHMgdG9vLiBXZSBhcmUgYWx3YXlzIGdyYXRlZnVsIHdlIGhhdmUgc3VjaCBoaWdobHkgc2tpbGxlZCBhbmltYWwgcmVzY3VlIHNwZWNpYWxpc3RzIHdlIGNhbiByZWx5IG9uIGFuZCBob3BlIGNoYXJnaW5nIGRvZXNu4oCZdCBjaGFuZ2UgdGhhdCBwb3NpdGlvbiBhcyB0aGlzIGlzIGEgdml0YWwgc2VydmljZS7igJ08L3A+CjxwPkhlbGVuIEhhbmx5LCB0aGUgb3duZXIgb2YgYW1hcmUgd2hvIHdhcyBoZWxwZWQgdG8gaGVyIGZlZXQgYnkgU0ZSUyBsYXN0IHllYXIgd2hlbiBzaGUgd2FzIHVuYWJsZSB0byBnZXQgdXAsIHRvbGQgPGVtPkgmYW1wO0g8L2VtPiBzaGUgd2FzIHNob2NrZWQgdG8gaGVhciBvZiB0aGUgbmV3IGNoYXJnZS48L3A+CjxwPuKAnEl0IHdvdWxkIGJlIHRyYWdpYyBpZiBzb21lb25lIGNhbuKAmXQgYWZmb3JkIHRvIHBheSBhbmQgdGhlaXIgaG9yc2UgaGFkIHRvIGJlIHB1dCB0byBzbGVlcC4gV2XigJlyZSBpbiB0aGUgbWlkZGxlIG9mIHN1Y2ggdW5jZXJ0YWluIHRpbWVzLCBldmVuIGlmIHRoZSBjb3N0IHdhcyBoYWxmIGl0IHdvdWxkIGJlIG1vcmUgcGFsYXRhYmxlLOKAnSBzaGUgc2FpZC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPkppbSBHcmVlbiwgZGlyZWN0b3Igb2YgVGhlIEJyaXRpc2ggQW5pbWFsIFJlc2N1ZSBhbmQgVHJhdW1hIENhcmUgQXNzb2NpYXRpb24gKEJBUlRBKSwgdGhlIG5hdGlvbmFsIGNvb3JkaW5hdGluZyBib2R5IGZvciBpbmNpZGVudHMgaW52b2x2aW5nIGFuaW1hbHMsIHRvbGQgPGVtPkgmYW1wO0g8L2VtPiB0aGUgb3JnYW5pc2F0aW9uIGlzIHBpbG90aW5nIGEgbmV3IHRyYWluaW5nIHBhY2thZ2UgZm9yIGVtZXJnZW5jeSBzZXJ2aWNlcyBpbiByZXNwb25zZSB0byBuYXRpb25hbCBndWlkYW5jZSB3aXRoaW4gdGhlIGZpcmUgYW5kIHJlc2N1ZSBzZXJ2aWNlIHdoaWNoIGhpZ2hsaWdodHMgdGhlIGltcGFjdCBhbmltYWxzIG1pZ2h0IGhhdmUgYXQgYW4gb3BlcmF0aW9uYWwgaW5jaWRlbnQuPC9wPgo8cD7igJxCQVJUQSBjb25zdWx0IHdpdGggZW1lcmdlbmN5IHNlcnZpY2VzIHRvIGlkZW50aWZ5IHNwZWNpZmljIHNraWxscyB0aGF0IHRoZXkgbWlnaHQgYmVuZWZpdCBmcm9tIGFuZCB3b3JrIHdpdGggcGFydG5lcnMgdG8gcHJvdmlkZSB0cmFpbmluZyBzbyB0aGF0IHRoZXkgY2FuIGhlbHAgcmVzb2x2ZSBhbmltYWwgcmVzY3VlcyBpbiB0aGUgc2FmZXN0IHBvc3NpYmxlIHdheSzigJ0gaGUgc2FpZDwvcD4KPHA+Cg=="}
You might also be interested in…
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}