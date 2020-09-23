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Future of Event Rider Masters series under discussion *H&H Plus*
Eleanor Jones
23 September, 2020 11:00
Event Rider Masters’ creator Chris Stone has aspirations to run the eventing series at five-star short level in the future. H&H finds out why and garners opinion from riders on the plans...
QUESTIONS have been raised over the future of the
Event Rider Masters (ERM) series.
Creator Chris Stone has asked the FEI to approve the ERM’s running at five-star short level, with five-star dressage and showjumping, while the cross-country phase would remain at four-star level.
He told
H&H this would help attract top brands as sponsors to the series, the aim of which has been to grow and promote eventing, and find new revenue, but opinion among riders on whether it’s the right next step for the series is split.
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