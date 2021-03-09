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EHV not yet under control as 10 horses now dead *H&H Plus*
Becky Murray
9 March, 2021 15:14
The situation is relating to the EHV-1 outbreak in Europe is improving but far from over. H&H speaks to authorities, riders and vets to find out the latest, and what is being done to protect UK horses
IMPROVEMENTS have been reported in Valencia, Spain, but the
equine herpes virus (EHV-1) outbreak is “not yet fully under control” – as horses develop neurological signs at a second Spanish venue, and protocols are introduced for horses returning to the UK.
In the rapidly changing situation surrounding the outbreak, on 6 March the FEI athlete representative in Valencia reported that the medical condition of the horses there remains “stable”.
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