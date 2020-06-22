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Accidental contamination rules under review as riders ‘live in fear’ *H&H Plus*
Eleanor Jones
22 June, 2020 16:59
H&H speaks to the International Jumping Riders Club and the FEI to find out to find out more about the issue, and what is being done to try to alleviate concerns around positive tests for prohibited substances caused by accidental contamination...
Changes could be on the cards for certain aspects of FEI anti-doping rules, as riders are “living in fear” of accidental contamination.
The International Jumping Riders Club (IJRC) is asking the FEI to simplify its complex rule system, and the “huge list” of prohibited substances, as part of a review of human and equine anti-doping regulations planned for this year.
A new World Anti-Doping Agency (WADA) code is to be introduced on 1 January 2021 and the IJRC believes that while some changes will be needed to ensure the FEI stays WADA-compliant, “the FEI has scope in some areas to adapt the rules to reflect the specificities of equestrian sport”.
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