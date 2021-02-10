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Desperate Scottish riding schools speak out over lack of support *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Scottish riding schools are facing all the same challenge as those in England and Wales during this third lockdown, but there are different challenges when it comes to funding. H&H finds out more

DESPERATE Scottish riding schools have spoken out over the lack of financial support as they face their third lockdown in 12 months.

The Scottish government has a range of support options for businesses, but as riding schools do not have to close under current restrictions, they are not eligible.

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