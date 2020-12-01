{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

‘We need your help’: drive to support struggling riding schools *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

The British Horse Society has launched the third phase of its hardship fund for riding schools, and is asking for the community’s help to support horse welfare in centres hit hard by coronavirus restrictions. H&H finds out more

“WE need your help, now more than ever”.

This is the message from the British Horse Society (BHS) as it launches phase three of its hardship fund, to support riding schools struggling during the pandemic, and encourages people to donate to the pot.