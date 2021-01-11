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Campaign for riding schools as lockdown hits hard *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Calls have been made for the Government to allow private lessons, with warnings over the effect closure will have on human and equine welfare. H&H speaks to campaigners, the British Horse Society and the Government, to find out more

CAMPAIGNERS are appealing to the Government to allow riding schools to give lessons during lockdown, to protect both equine and human welfare.

British Horse Society Fellows Pammy Hutton and Tim Downes have started a petition to the Government and are encouraging yard owners to contact their MPs to argue for the ability to give one-to-one lessons.

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