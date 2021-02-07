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Campaigners working to highlight riding schools’ desperate reality *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

H&H speaks to riding schools about the reality of a midwinter lockdown, as well as those campaigning and supporting them during this time of crisis

CAMPAIGNERS are working hard to highlight the desperate struggle faced by riding schools across the country during lockdown, and push for more support and reopening as soon as possible.

Centres that have not been able to operate fully for the best part of the year are having to fundraise to keep their heads above water. Unlike last spring when many horses could be turned out, this lockdown has come during the worst of the winter.

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