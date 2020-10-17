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County shows’ future at risk amid Covid-19 challenge *H&H Plus*
Lucy Elder
17 October, 2020 11:05
With two county shows already cancelled for 2021, work is ongoing to protect the circuit’s vital role in horse sport, hunting, rare breeds and the countryside. H&H finds out more...
MORE help is needed to protect county shows and the vital role they play in the countryside and equestrian sporting circuit if they are to have a future.
The events industry has been badly hit by the pandemic, with Government support going little or no way to making up for months of lost income for many of the sole traders and independent businesses that make up the industry that contributes around £41bn to the UK economy.
The 2020 season was decimated by the pandemic and
two major shows have already pulled the plug for next year.
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