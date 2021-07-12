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Concerns over proposed additions to FEI banned substances list

Becky Murray Becky Murray

    • H&H finds out which substances may be added to the FEI’s prohibited list, what that may mean for riders and what the industry’s response is to the proposals

    CONCERNS have been raised about a proposed change to the FEI equine prohibited substances list that could mean a widely used herb is no longer allowed under competition rules.

    The FEI has reviewed the list and proposed changes include the addition of chasteberry (vitex agnus-castus) as a controlled substance, making banned substance cannabidiol a controlled medication, and banning 32 antihistamines.

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