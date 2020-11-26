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Anti-doping rule changes agreed for horse sport *H&H Plus*
Becky Murray
The new rules, agreed at the 2020 FEI general assembly, aim to give more flexibility in the event of positive tests that are likely caused by contamination. H&H finds out more
A NUMBER of “important” anti-doping rule changes were among the decisions made during the 2020 FEI general assembly (13–23 November), which took place online owing to the coronavirus pandemic.
Addressing the assembly on 23 November, FEI president Ingmar de Vos said it had been a “difficult year for everyone” and despite still being in a global pandemic, now was the time to “rebuild”.
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