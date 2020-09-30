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New anti-doping code aims to ‘clean up showing’ for all *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

The new policy sets out clear individual responsibility for positive tests, as well as a defined threshold for bromide. H&H speaks to those involved in setting up the new rules...

THE British Show Horse Association (BSHA) is “determined to clean up showing” with its new anti-doping policy, which launches tomorrow (1 October), in response to members’ requests.

H&H reported last year that the BSHA was disappointed with the low penalty imposed by an independent tribunal when a horse tested positive for bromide.

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