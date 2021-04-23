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Changes to Olympic places as court rules on FEI mistakes *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • The Court of Arbitration for Sport has ruled on a sensational case involving shows, ranking points and Olympic places. H&H fids out more, and speaks to lawyers for those involved

    A RIDER has regained her Olympic showjumping slot in the latest twist of an incredible saga concerning shows and points.

    The Court of Arbitration for Sport (CAS) has upheld the appeal of Sri Lankan Mathilda Karlsson, the Sri Lankan federation and Romanian showjumper Andrea Herck against the FEI’s decision to annul results from shows at Villeneuve-Loubet, France, between December 2019 and January 2020.

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