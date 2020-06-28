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Calls for riding hat testing to more closely reflect ‘real-world’ falls *H&H Plus*
Lucy Elder
28 June, 2020 11:04
While riding hats that comply to accepted standards are already rigorously tested, with some manufacturers going above and beyond the required standards to ensure their products give the best protection possible, new research has suggested ‘there is an urgent need to assess the protective capacity of equestrian helmets under real-world conditions’. H&H finds out more...
There is an “urgent need” to assess the protective capacity of equestrian helmets under more types of real-world conditions, a study involving racing and eventing falls has found.
The study involved researchers from the University College Dublin and the University of Ottawa, as well as British Eventing’s (BE) national safety officer Jonathan Clissold, the British Horseracing Authority’s chief medical officer Jerry Hill and the Irish Horseracing Regulatory Board’s former senior medical officer Adrian McGoldrick.
It was published in the peer-reviewed
Journal of Science and Medicine in Sport in March 2020.
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Credit: TREVOR MEEKS
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