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Calls for outright ban of balloon and sky lantern releases *H&H Plus*
Eleanor Jones
19 April, 2020 11:11
Following a campaign encouraging the public to release sky lanterns in support of the NHS, and a young filly being serious injured after being spooked by a hellium balloon, support for an outright ban on the release of similar items has been growing...
Calls have been made for balloon and sky lantern releases to be banned outright, after a “misguided” campaign and a serious equine injury.
The RSPCA and the National Fire Chiefs Council (NFCC) are among those that have spoken against Night Sky Lanterns’ campaign for people to buy and release Union Flag lanterns in support of the NHS, with money from sales going to support the service.
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