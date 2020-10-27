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New star shines at BSPS Heritage Championships *H&H Plus*

Tricia Johnson Tricia Johnson

A four-year-old is best in show, a new partnership scoops the new best-of-breeds accolade and a Welsh cob is victorious for his young jockey at the BSPS Heritage Championships, Arena UK, Lincs on 17–18 October

A NEW star emerged on the native scene when showing legends David Tatlow and his daughter Loraine Homer chose Zoe Clarke’s Heritage ridden novice champion, the Dartmoor Kingshaugh Hailstorm (Harry) to head a quality-filled field of 16 overall supreme finalists at the BSPS Heritage Championships.

The four-year-old gelding – attending only his fourth-ever show – was partnered by young producer Charley Baxter and never missed a beat.

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