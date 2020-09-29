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NPS Autumn Festival showing report: Prolific mare is still Delicious *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

A former HOYS champion proves she’s just as quality without a saddle, while a home-produced riding pony impresses to take the show’s top ridden accolade

NPS Autumn Festival, Vale View EC, Leics

A former Horse of the Year Show (HOYS) champion has changed hands and was debuted in-hand by her new producer at the National Pony Society’s (NPS) first major fixture of the season. Connemara mare Skærgårdens Delicious Love, now owned by breed specialist Vanessa Clark – whose eye for a star has been proven times over – led the Kilmannan Silver Medal championship before scooping the NPS/Area XI supreme in-hand garland.

Delicious is no stranger to success in the NPS. In 2017, the then first-season five-year-old was champion of the Picton novice mountain and moorland (M&M) sections, the same year she was crowned overall M&M pony of the year at the NEC, and last term she won the Shearwater open ridden supreme.