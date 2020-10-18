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Positive steps towards unified approach to dope testing in showing circles *H&H Plus*
Becky Murray
18 October, 2020 11:05
Discussions to bring showing’s dope testing rules in line with other equestrian disciplines in Britain are on going. H&H finds out more...
PLANS for a “unified” approach to dope testing in showing are being discussed with the hope of bringing the sport in line with other equestrian disciplines.
Preliminary talks have taken place between
the Showing Council and British Equestrian (BEF) around some showing organisations using BEF’s equine anti-doping and controlled medication rules (BEFAR).
Under these rules, if a horse or person receives a period of ineligibility for a failed dope test in one discipline, they are not allowed to participate in any event or competition organised by another BEF member body.
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