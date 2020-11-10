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Award-winning equestrian hopes to inspire others *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

An equestrian feed company founder who won a prestigious Black British Business Award hopes her success will inspire BAME people across the industry. H&H spoke to her, and others, about progress towards greater diversity in equestrianism

AN equestrian entrepreneur hopes her recent prestigious award will help inspire other young BAME people into all areas of the industry.

Sandra Murphy, founder and managing director of Equidiet UK, was announced as the consumer and luxury senior leader winner of the Black British Business Awards, on 30 October.