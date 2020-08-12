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Calls for greater efforts to enable disabled individuals to work in the equestrian industry *H&H Plus*
Eleanor Jones
As some disabled individuals are finding they are unable to complete their equestrian qualifications after being accepted on courses, H&H investigates the issue and asks what the solutions are...
Blowing a breath of fresh air through the equestrian industry in terms of inclusivity in relation to physical disabilities could have benefits across the board.
This is the view of students and teachers who have come across barriers – not necessarily in riding, but in working with horses.
H&H spoke to Jemima Croft, who is studying for a foundation degree in equine science and management, and staff from Myerscough College, Lancashire.
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