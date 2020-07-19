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‘Sell the sizzle’ to bring new people into the horse world *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

The industry could have a “unique” opportunity to sell itself to families keen for fresh air post-lockdown restrictions. H&H finds out more...

The equestrian world should “sell the sizzle, not just the sausage” as it markets itself to a post-lockdown Britain.

As many people who were forced to spend weeks indoors during coronavirus restrictions may re-evaluate their lives and how they spend leisure time when things return to normal, the equestrian industry could benefit.

Patrick Delaney, a lecturer at Hadlow College in Kent and former British Showjumping course-designer and British Horse Society (BHS) instructor, believes the industry will have a unique opportunity once it is in a position to accept beginners safely again.

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