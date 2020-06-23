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Laura Tomlinson: Our sport is rife with privilege *H&H Plus*

Opinion
Laura Tomlinson Laura Tomlinson

H&H’s dressage columnist shares her thoughts on ethnic diversity and ways to bring about change

As the country prepares to reboot and lockdown eases, at home we are starting to look ahead to impending competitions. In training, I am focusing more on test sequences again and the entry and halt have become a regular exercise incorporated into my daily work. It’s amazing how important that first impression can be.

We are all getting excited about gearing up again; finally things might be returning to “normal” but what will the new normal be?