{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Anna Ross: We must aim for gold in equality *H&H Plus*

Opinion
Anna Ross Anna Ross

What fun we had at the Hickstead Rotterdam Grand Prix Challenge, which will be broadcast online this weekend (18–19 July). The spectator app makes it all the more enjoyable and means that every armchair judge in the land will doubtless have a G&T and their keyboards at the ready while watching.

I’m already congratulating the 44 riders who have put themselves “out there” by taking part, and Dane Rawlins’ team who gave us something to enjoy after a drought of top sport.