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HOYS champion Rafeekah: the complete showman with a lovable character *H&H Plus*
Alex Robinson
21 March, 2021 16:22
At only six years old, the striking grey Arab gelding landed his first Horse of the Year Show title. Alex Robinson meets the connections of this all-round superstar with plenty left to give...
Rafeekah fact file
Breed: Pure-bred Arab
Breeding: by Designed out of Kaamelia (by Emiliusz)
Age: eight
Breeder: Helen Cawley
Height: 153cm
Rider: Kimberley Bates
Owner: Kerry Bates
Best results: 2019, first Simon Constable’s Equine Vets and Mr and Mrs Roberts HOYS ridden pure-bred Arab of the year championship; first and champion pure-bred Arab HOYS qualifier at Stoneleigh Horse Show; first and reserve champion pure-bred Arab HOYS qualifier at Royal Cheshire County Show. Rafeekah’s rider Kimberley Bates
“IT was never the intention to buy an Arab. In 2017, I’d just finished my years in mountain and moorland young rider classes and was on the hunt for something new.
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This exclusive feature is also available to read in H&H magazine, Thursday 18 March 2021 issue
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Philip Ward-Burton with Llanai Guardsman (left) and Brookvale Lord Grantham (right) at his Bedfordshire yard.
Credit: Peter Nixon
Leading in-hand specialist Philip Ward-Burton talks to Alex Robinson about how he runs his one-man band – and doubling for
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