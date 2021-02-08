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Alex Robinson Alex Robinson

Winners of the SEIB Search for a Star finals often go on to achieve great things. Alex Robinson meets the connections of the 2019 overall champion

Need to know

Age: nine
Breed: Connemara
Breeding: Canal Fred x Carrantubber Lad
Breeder: John Lynch
Class: under 143cm mountain and moorland working hunter pony
Rider/owner: Lisa Sergeant
Best results: 2020, joint first novice mixed height working hunter pony Westmorland County Show; 2019, SEIB Search for a Star (SFAS) working pony winner and overall SFAS champion; first SFAS working pony qualifier at Osbaldeston; 2018, third prelim final British Riding Club winter dressage championships.

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