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Rebecca Penny: ‘It’s left many with a sour taste’ *H&H Plus*

Opinion
Rebecca Penny Rebecca Penny

Rebecca Penny on controversial rule changes and an uncertain M&M final

Whiel it’s good news that Covid-19 vaccinations are being rolled out, the chances of getting showing back to its full glory for 2021 look slim – at least for the early part of the season.

I sympathise with show organisers, who are no doubt in a quandary. It’s important that we all understand these are real human beings trying their best and, like most of us, they are totally in the dark as to what impact restrictions will have on event plans.

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