{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Rebecca Penny: ‘It’s left many with a sour taste’ *H&H Plus*
Rebecca Penny
3 February, 2021 15:00
Rebecca Penny on controversial rule changes and an uncertain M&M final
Whiel it’s good news that Covid-19 vaccinations are being rolled out, the chances of getting showing back to its full glory for 2021 look slim – at least for the early part of the season.
I sympathise with show organisers, who are no doubt in a quandary. It’s important that we all understand these are real human beings trying their best and, like most of us, they are totally in the dark as to what impact restrictions will have on event plans.
{"content":"PHA+UGVyaGFwcyB0aGlzIHllYXIgd2Ugd2lsbCBzZWUgYSBtb3ZlIGluIHF1YWxpZmllcnMgYmVpbmcgYWxsb2NhdGVkIHRvIGV2ZW50cyB0aGF0IGRvIG5vdCByZWx5IG9uIHRpY2tldCBzYWxlcyBvciBwdWJsaWMgYWRtaXNzaW9uIHRvIGdvIGFoZWFkLiBUaGlzIGNvdWxkIGdpdmUgdXMgYSBmaWdodGluZyBjaGFuY2UgdG8gcnVuIGJlaGluZCBjbG9zZWQgZG9vcnMgd2l0aG91dCB0b28gbXVjaCBkaXNydXB0aW9uIHdoZW4gaXTigJlzIHNhZmUgdG8gZG8gc28uPC9wPgo8aDM+RW5kIG9mIGFuIGVyYTwvaDM+CjxwPkkgd2FzIHNhZCB0byBzZWUgdGhlIGFubm91bmNlbWVudCBvdmVyIHRoZSBsb3NzIG9mIHRoZSBuYXRpb25hbCB2ZXRlcmFucyBmaW5hbCBkdWUgdG8gZGV2ZWxvcG1lbnQgd29yayBhdCBPbHltcGlhLiBUaGUgY29tcGV0aXRpb24gaGFzIGJlZW4gYSBodWdlIHN1Y2Nlc3MgZm9yIFNlbmlvciBTaG93aW5nIGFuZCBEcmVzc2FnZSBMdGQgKFNTQURMKSBhbmQgdGhlIG9yZ2FuaXNlcnMgaGF2ZSBkb25lIGEgd29uZGVyZnVsIGpvYiByYWlzaW5nIHRoZSBwcm9maWxlIG9mIG9sZGVyIGhvcnNlcyB3aG8gc3RpbGwgdGhyaXZlIG9uIGFuIG91dGluZy4gV2hpbGUgaXTigJlzIGNlcnRhaW5seSB0aGUgZW5kIG9mIGFuIGVyYSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9uZXdzL3NzYWRsLWZpbmFsLXJveWFsLWludGVybmF0aW9uYWwtNzM2MTkzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5JIGxvb2sgZm9yd2FyZCB0byBzZWVpbmcgdGhlIGZpbmFsIGNvbnRpbnVlIGF0IHRoZSBSb3lhbCBJbnRlcm5hdGlvbmFsIChSSUhTKTwvYT4uPC9wPgo8cD5Ib3dldmVyLCB0aGUgbmV3cyBsZWF2ZXMgbmF0aXZlIGVudGh1c2lhc3RzIHF1ZXN0aW9uaW5nIGlmIHRoZSBIZXJpdGFnZSBmaW5hbCB3aWxsIG1lZXQgdGhlIHNhbWUgZmF0ZS4gV2XigJl2ZSB5ZXQgdG8gYmUgaW5mb3JtZWQgb2YgYW55IGNoYW5nZXMgc28gSeKAmW0ga2VlcGluZyBteSBmaW5nZXJzIGZpcm1seSBjcm9zc2VkIHRoYXQgd2Ugd2lsbCBiZSBmb3J0dW5hdGUgZW5vdWdoIHN0aWxsIHRvIGJlIGFibGUgdG8gZW5qb3kgdGhlIENocmlzdG1hcyBmaW5hbC48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjwvcD4KPHA+Q2hhbmdlIGNhbiBzb21ldGltZXMgYmUgcmVmcmVzaGluZyBhbmQgSSB3ZWxjb21lIHRoZSBhbWVuZG1lbnQgdG8gdGhlIGZvcm1hdCBvZiBhbGwgcG9ueSBSSUhTIHF1YWxpZmllcnMgZm9yIDIwMjEsIHdoaWNoIHdpbGwgbm93IGJlIGp1ZGdlZCB3aXRob3V0IG1hcmtzLiBQZXJzb25hbGx5LCBJ4oCZbSBhbGwgZm9yIGRpdGNoaW5nIHRoZSBtYXJrIHNoZWV0cy48L3A+CjxwPkkgY2FuIHNlZSBzZXZlcmFsIHBvc2l0aXZlcyBpbiB0aGlzIG1vdmUsIGFzIHdlbGwgYXMgaXQgbWFraW5nIG15IHRyaXBzIGhvbWUgdHJ5aW5nIHRvIGFuYWx5c2UgdGhlIG51bWJlcnMgZmFyIGxlc3MgZnJ1c3RyYXRpbmcuIEZpcnN0LCBpdCBjb3VsZCBlbmNvdXJhZ2UgcGVvcGxlIHRvIGFkZCBhIGxpdHRsZSBmbGFpciB0byB0aGVpciBpbmRpdmlkdWFsIHBlcmZvcm1hbmNlIGluc3RlYWQgb2YgcGxheWluZyBzYWZlIGluIG9yZGVyIG5vdCB0byBkcm9wIG1hcmtzLiBTZWNvbmQsIGl0IHdpbGwgcG90ZW50aWFsbHkgcmVpbnRyb2R1Y2UgdGhlIGZpbmFsIHdhbGstcm91bmQsIHdoaWNoIEkgYmVsaWV2ZSBwdXRzIG11Y2ggbW9yZSBlbXBoYXNpcyBvbiB0aGUgd2FsayDigJMgYSBwYWNlIHNvbWV0aW1lcyBvdmVybG9va2VkIOKAkyBhbmQgb24gbWFubmVycy48L3A+CjxwPkFub3RoZXIgYm9udXMgaXMgdGhhdCBldmVudCBvcmdhbmlzZXJzIG1heSBmaW5kIG1vcmUgcGVvcGxlIHdvdWxkIGJlIHdpbGxpbmcgdG8gb2ZmaWNpYXRlIHdpdGhvdXQgdGhlIGFkZGVkIHByZXNzdXJlIG9mIGEgbWF0aHMgdGVzdCE8L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8aDM+Q29udHJvdmVyc3k8L2gzPgo8cD5Bbm90aGVyIHJ1bGUgY2hhbmdlLCBhZmZlY3RpbmcgdGhlIHdvcmtpbmcgaHVudGVyIHNlY3RvciwgaGFzIGJlZW4gbW9yZSBjb250cm92ZXJzaWFsLiBUaGlzIGlzIHRoZSBtYW5kYXRvcnkgd2VhcmluZyBvZiBib2R5IHByb3RlY3RvcnMsIGludHJvZHVjZWQgZm9yIEJyaXRpc2ggU2hvdyBQb255IFNvY2lldHkgYWZmaWxpYXRlZCBjbGFzc2VzLjwvcD4KPHA+SXTigJlzIGEgZmFyIGNyeSBmcm9tIHdoYXQgbWVtYmVycyB3YW50ZWQgd2hlbiBhc2tlZCBmb3IgdGhlaXIgb3BpbmlvbiBhdCB0aGUgZW5kIG9mIGxhc3QgeWVhciwgYW5kIGp1ZGdpbmcgZnJvbSBzZXZlcmFsIHBvc3RzIG9uIHNvY2lhbCBtZWRpYSwgaXQgaGFzIGxlZnQgbWFueSB3aXRoIGEgc291ciB0YXN0ZS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5XaGlsZSBJIGFwcHJlY2lhdGUgdGhlIHNvY2lldHkgYWltcyB0byBoZWxwIHByZXZlbnQgYWNjaWRlbnRzIGFuZCB0aHVzIGFueSBmdXJ0aGVyIHN0cmFpbiBvbiB0aGUgTkhTLCBhbnkgcnVsZSBzaG91bGQgc3VyZWx5IHN0aXB1bGF0ZSB0aGUgc3RhbmRhcmQgYSBib2R5IHByb3RlY3RvciBzaG91bGQgbWVldC4gVGhpcyBzZWVtcyB0byBoYXZlIGJlZW4gb21pdHRlZCBmcm9tIHRoZSB3b3JkaW5nLCBsZWF2aW5nIGxvb3Bob2xlcy48L3A+CjxwPkN1cnJlbnRseSwgeW91IGFyZSB1bmxpa2VseSB0byB2aXNpdCBhIHNob3AgdG8gaGF2ZSBhIGJvZHkgcHJvdGVjdG9yIGZpdHRlZCBieSBzb21lb25lIHF1YWxpZmllZCB0byBkbyBzby4gR2VuZXJhbCBndWlkYW5jZSBpcyB0aGF0IGl0IHNob3VsZCBiZSB3b3JuIG92ZXIgYSB0aGluIGJhc2UgbGF5ZXIsIHNvIGFsdGhvdWdoIHNvbWUgdHRlcnMgd2lsbCBhZHZpc2Ugb24gZml0dGluZyBvdmVyIGEgdGhpbiBzaG93aW5nIGphY2tldCwgc2hvdWxkIHdlIGJlIGxvb2tpbmcgYXQgb3ZlcmFsbCBhdHRpcmUgZm9yIHdvcmtpbmcgaHVudGVyIGNsYXNzZXM\/PC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+RXZlbiBsaWdodHdlaWdodCB0d2VlZCBpcyB1c3VhbGx5IGJ1bGtpZXIgdGhhbiBvdGhlciBmYWJyaWNzIOKAkyBhbmQgYXMgb25lIGZpdHRlciBJIGNvbnN1bHRlZCBzYWlkLCBzaG93aW5nIHBlb3BsZSB3b27igJl0IHdlYXIgYm9keSBwcm90ZWN0b3JzIHVuZGVyIGphY2tldHMgYmVjYXVzZSB0aGV5IGRvbuKAmXQgbGlrZSB0aGUgd2F5IHRoZXkg4oCcc3BvaWwgdGhlIGxpbmXigJ0uPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD5JIGZlYXIgdGhhdCB3aXRoIHRoZSBpbmNyZWFzZSBpbiBudW1iZXIgb2YgaW5kZXBlbmRlbnRseSBydW4gc2hvd3MsIHNvbWUgb2Ygd2hpY2ggbWF5IGhhdmUgZGlmZmVyZW50IHJ1bGVzLCB0aGUgc29jaWV0eSByaXNrcyBhbGllbmF0aW5nIHBlb3BsZSBhbmQgbG9zaW5nIGVudHJpZXMsIGFzIG1lbWJlcnPigJkgb3BpbmlvbnMgYXJlIHBlcmNlaXZlZCB0byBiZSBvdmVybG9va2VkLjwvcD4KPHA+UGVyaGFwcyBtb3JlIGluZm9ybWF0aXZlIGNvbW11bmljYXRpb25zIHdpdGggc29tZSByYXRpb25hbGUgb3IgZXhwbGFuYXRpb24gYXMgdG8gaG93IHRoZSBkZWNpc2lvbiBjYW1lIGFib3V0IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBiZXR0ZXIgcmVjZWl2ZWQgaW4gdGhpcyBjYXNlLjwvcD4KPHA+PGVtPlJlZjogNCBGZWJydWFyeSAyMDIxPC9lbT48L3A+CjxwPgo="}
You might also be interested in…
“Putting on the show we all wish for, set against the risks of it being allowed to happen in the
Credit: Peter Nixon
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}