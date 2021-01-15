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Alex Robinson: ‘We’ve all seen it happen and it makes for a sour competition’ *H&H Plus*
Alex Robinson
15 January, 2021 12:00
H&H’s showing editor Alex Robinson on being an amateur show rider
As we head into the new year I’m trying my best, like many, to prepare for the upcoming show season. As both a journalist and a competitor, I’m hopeful that 2021 in the show ring will have some resemblance to previous years, though I’m aware there will be significant differences.
Riding in front of or spectating from busy grandstands, post-show debriefs with judges and prize-winners as well as wandering around packed county shows will probably be things of the past.
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