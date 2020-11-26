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Legends of the sport: Over To You — ‘I came home many times thinking that was his best round ever’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

The most capped British event horse of all time, the renowned pathfinder so often provided the start the team needed. Pippa Roome charts his brilliant career

It is a marker of the consistent brilliance of Over To You that rider Jeanette Brakewell struggles to isolate his best cross-country performance.

“I came home many times thinking that was his best round ever,” she says, her mind jumping to the chestnut gelding’s individual silver at the 2002 World Equestrian Games (WEG) in Jerez de la Frontera (pictured). “Jerez would be the most memorable because of his own medal, but he did have some amazing rounds at Badminton.

“I watched one a few weeks ago that someone had highlighted on Facebook. You forget how easily he galloped and accelerated, he covered the ground effortlessly. If you were down on your minute markers and you had some galloping stretches, you knew you could make the time up.”

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