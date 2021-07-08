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H&H Hero to Hero: Olympic champion Nick Skelton chats to Sir Andy Murray *H&H Plus*

*Exclusive*
Jennifer Donald Jennifer Donald

    • The double Olympic gold medallists sit down to discuss their desire to win, recovering from serious injury – and whether Andy has forgiven his wife Kim for that SPOTY vote…

    THEIR respective sports may be poles apart, but when we brought together double Olympic champion and triple Grand Slam-winning tennis player Sir Andy Murray with dual gold medal-winning showjumper Nick Skelton, veteran of seven Olympics with 17 championship medals to his name, they discovered a wealth of common ground. Sit back and enjoy being a fly on the wall for this unique chat between two sporting legends…

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    This exclusive feature can also be read in H&H magazine, on sale Thursday 8 July 2021

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