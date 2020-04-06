{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Life lessons from Ian Stark *H&H Plus*
Pippa Roome
6 April, 2020 11:40
The four-time Olympic medallist on being superstitious at competitions, learning respect for his horses and the importance of feeding according to work
I’m incredibly superstitious. At a competition, I always used to put my left boot and right spur on first and I do it most days at home, too. Don’t ask me why – it’s just a ritual.
At Badminton and Burghley, I used to get very nervous and I miss that “Saturday morning stomach” on cross-country day. I always had a cooked breakfast, though, because if I was riding two horses, I didn’t know when my next meal would be. Once I was on the horse, I was 100% focused on the course and riding.
{"content":"PHA+SSB3YXRjaGVkIGEgbG90IG9mIHNob3dqdW1waW5nIGdyb3dpbmcgdXAgYW5kIHJlbWVtYmVyIHNlZWluZyBIYXJ2ZXkgU21pdGggYW5kIERhdmlkIEJyb29tZS4gQWx0aG91Z2ggdGhleSBhcmUgbm90IG11Y2ggb2xkZXIgdGhhbiBtZSwgSSB0b29rIG5vdGUgb2YgTHVjaW5kYSBHcmVlbiwgUmljaGFyZCBNZWFkZSBhbmQgTWFyayBQaGlsbGlwcyBvbmNlIEkgd2FzIGV2ZW50aW5nLjwvcD4KPHA+SSBuZXZlciBrbmV3IG15IGZhdGhlciBhbmQgd2FzIGJyb3VnaHQgdXAgYnkgbXkgbW90aGVyLCB3aG8gYm91Z2h0IGFsbCBteSByaWRpbmcga2l0IHNlY29uZGhhbmQsIHNheWluZyBpdCB3YXMgYSBwaGFzZSB0aGF0IEnigJlkIGdyb3cgb3V0IG9mIG9uZSBkYXkuPC9wPgo8cD5UaGF0IG1hZGUgbWUgaHVuZ3J5IHRvIGJlIGJldHRlciBhbmQgSSBhcHByZWNpYXRlZCBldmVyeXRoaW5nIGJlY2F1c2Ugbm90aGluZyB3YXMgaGFuZGVkIHRvIG1lIG9uIGEgcGxhdGUuIEkgaGFkIHRvIHdvcmsgZm9yIGl0IGFsbCBhbmQgaXQga2VwdCBteSBmZWV0IG9uIHRoZSBncm91bmQuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48c2VjdGlvbiBpZD0iZW1iZWRfY29kZS0zMSIgY2xhc3M9ImhpZGRlbi1tZCBoaWRkZW4tbGcgcy1jb250YWluZXIgc3RpY2t5LWFuY2hvciBoaWRlLXdpZGdldC10aXRsZSB3aWRnZXRfZW1iZWRfY29kZSBwcmVtaXVtX2lubGluZV8yIj48c2VjdGlvbiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXIgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZS1zaGFyZXRocm91Z2ggaW1hZ2UtYXNwZWN0LWxhbmRzY2FwZSBkZWZhdWx0IHNoYXJldGhyb3VnaC1hZCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQtaGlkZGVuIj4NCiAgPGRpdiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXJfX2lubmVyIj4NCiAgICA8dWw+DQogICAgICA8bGkgaWQ9Im5hdGl2ZS1jb250ZW50LW1vYmlsZSIgY2xhc3M9Imxpc3RpbmctaXRlbSI+DQogICAgICA8L2xpPg0KICAgIDwvdWw+DQogIDwvZGl2Pg0KPC9zZWN0aW9uPjwvc2VjdGlvbj48ZGl2IGlkPSJhcGVzdGVyLTYiIGNsYXNzPSJhcGVzdGVyLWRlc2t0b3AgaGlkZGVuIj48L2Rpdj48c2NyaXB0PndpbmRvdy5fYXBlc3RlclNsb3RzPXdpbmRvdy5fYXBlc3RlclNsb3RzfHxbXTt3aW5kb3cuX2FwZXN0ZXJTbG90cy5wdXNoKHsiaWQiOiJhcGVzdGVyLTYiLCJjbGFzcyI6ImFwZXN0ZXItZGVza3RvcCIsInBsYWNlbWVudCI6ImRlc2t0b3AiLCJ0b2tlbiI6IjU4NTNjMzM1ODU0OGQ2NmMyNWNkZGIyYyIsImNvbnRleHQiOnRydWUsInRhZ3MiOiIiLCJmYWxsYmFjayI6dHJ1ZX0pOzwvc2NyaXB0PjwvcD4KPGgzPkVtb3Rpb25hbCByaWRlczwvaDM+CjxwPkluIHRoZSBlYXJseSBzdGFnZXMgb2YgbXkgY2FyZWVyLCB5b3V0aCwgYW1iaXRpb24gYW5kIGEgYml0IG9mIGFycm9nYW5jZSDigJMgYWx0aG91Z2ggSSBsaWtlIHRvIHByZXRlbmQgSSB3YXNu4oCZdCBhcnJvZ2FudCDigJMgbWFkZSBtZSByaWRlIGZhc3QgYXQgZXZlcnkgY29tcGV0aXRpb24uIEkgd2FzIGh1bmdyeSB0byB3aW4gc28gSSBvdmVydXNlZCB0aGUgaG9yc2Vz4oCZIHNwZWVkLjwvcD4KPHA+QXMgSSBncmV3IG9sZGVyLCBJIGRldmVsb3BlZCBtb3JlIGVtcGF0aHkgYW5kIGxlYXJudCB0byBiZSBtb3JlIGVjb25vbWljYWwgd2l0aCB0aGUgaG9yc2VzIGFuZCBzYXZlIHRoZSB3ZWFyIGFuZCB0ZWFyIG9uIHRoZW0uIEFzIGEgeW91bmdlciByaWRlciwgeW91IGFsc28gZXhwZWN0IHRoZSBob3JzZXMgdG8gZG8gaXQgZm9yIHlvdSBhbmQgdGFrZSB0aGF0IGZvciBncmFudGVkLjwvcD4KPHA+V2hlbiBJIHdhcyBpbiBteSA0MHMgYW5kIDUwcywgSSB3b3VsZCBiZSBzbyBlbW90aW9uYWwgYXQgdGhlIGVuZCBvZiBhIEJhZG1pbnRvbiBvciBCdXJnaGxleSByaWRlIGJlY2F1c2UgSSBoYWQgc28gbXVjaCBhZG1pcmF0aW9uIGFuZCByZXNwZWN0IGZvciB0aGUgaG9yc2VzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkFmdGVyIEkgcm9kZSBTdGFud2ljayBHaG9zdCByb3VuZCBCYWRtaW50b24sIEkgaGFkIHRvIHdhbGsgYXdheSBmcm9tIENsYXJlIEJhbGRpbmcsIHdobyB3YW50ZWQgdG8gaW50ZXJ2aWV3IG1lLCBiZWNhdXNlIEkgdGhvdWdodCBJIHdhcyBnb2luZyB0byBidXJzdCBpbnRvIHRlYXJzIOKAkyBJIHdhcyBzbyBlbW90aW9uYWwgYWJvdXQgd2hhdCB0aGUgaG9yc2UgaGFkIGdpdmVuIG1lLjwvcD4KPGgzPkZlZWQgYXBwcm9wcmlhdGVseTwvaDM+CjxwPknigJltIGFsd2F5cyBsb29raW5nIGZvciBob3JzZXMgdG8gYmUgaW4gZnJvbnQgb2YgdGhlIGxlZyBhbmQgcG9saXRlIGluIHRoZSBjb250YWN0LiBJIGRpc2xpa2UgaG9yc2VzIGJlaW5nIHN0cm9uZywgc28gZmlyc3QgYW5kIGZvcmVtb3N0IHRoZXkgaGF2ZSB0byBiZSBzb2Z0IGluIHRoZSBoYW5kLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkF0IHRoZSBzdGFibGVzIHdoZXJlIEkgbGVhcm50IHRvIHJpZGUsIHRoZSBob3JzZXMgd2VyZSBmZWQgbGlrZSBmaWdodGluZyBjb2NrZXJlbHMuIFRoZXkgbG9va2VkIGFtYXppbmcsIGJ1dCB3ZeKAmWQgZ28gdGhlcmUgdG8gcmlkZSBvbiBTYXR1cmRheSBtb3JuaW5nIGFuZCBpdCB3YXMgbGlrZSBhIHJvZGVvIGFjdCDigJMgdGhleeKAmWQgYnVjayBhbmQgYnVjaywgYW5kIEnigJlkIGdldCBmaXJlZCBvZmYuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+QW4gb2xkIHdvcnRoeSB0b2xkIG1lIHlvdSBzaG91bGRu4oCZdCBmZWVkIGhvcnNlcyBwYXN0IHRoZSBwb2ludCB3aGVyZSB5b3UgY2FuIGNvbnRyb2wgdGhlbTsgaG9yc2VzIHNob3VsZCBiZSBmZWQgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZWlyIHdvcmsgYW5kIHNob3VsZCBiZSByaWRlYWJsZS48L3A+CjxwPllvdSBoYXZlIHRvIGxldCB5b3VyIGV5ZSBhbmQgdGhlIGZlZWwgeW91IGdldCBkaWN0YXRlIHRoZWlyIGZlZWQgYW5kIHRoYXQgZ29lcyBmb3IgYWxsIGVxdWluZXMgZnJvbSBwb25pZXMgdG8gZXZlbnQgaG9yc2VzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48ZGl2IGlkPSJhcGVzdGVyLTciIGNsYXNzPSJhcGVzdGVyLW1vYmlsZSBoaWRkZW4iPjwvZGl2PjxzY3JpcHQ+d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHM9d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHN8fFtdO3dpbmRvdy5fYXBlc3RlclNsb3RzLnB1c2goeyJpZCI6ImFwZXN0ZXItNyIsImNsYXNzIjoiYXBlc3Rlci1tb2JpbGUiLCJwbGFjZW1lbnQiOiJtb2JpbGUiLCJ0b2tlbiI6IjU4NTNjMzM1ODU0OGQ2NmMyNWNkZGIyYyIsImNvbnRleHQiOnRydWUsInRhZ3MiOiIiLCJmYWxsYmFjayI6dHJ1ZX0pOzwvc2NyaXB0PjwvZGl2Pgo8cD5PbmUgaG9yc2Ugd2hvIHdhcyBhbHdheXMgb24gZWRnZSB3YXMgR2xlbmJ1cm5pZS4gSSB3YXMgYWxyZWFkeSBmYWlybHkgZXhwZXJpZW5jZWQgd2hlbiBJIHJvZGUgaGltIGFuZCBoZSB3YXMgRXVyb3BlYW4gY2hhbXBpb24gaW4gMTk5MSBhdCBQdW5jaGVzdG93biwgYnV0IEkgZmVsdCBoZSBzaG91bGQgaGF2ZSB3b24gbW9yZSBiZWNhdXNlIGhlIHdhcyBzbyB0YWxlbnRlZC4gSWYgSeKAmWQgaGFkIG1vcmUga25vd2xlZGdlIGFuZCBleHBlcmllbmNlLCBJIGNvdWxkIGhhdmUgaGVscGVkIGhpbSBtb3JlIHJhdGhlciB0aGFuIGxlYXJuaW5nIGFsb25nIHdpdGggaGltLjwvcD4KPGgzPkFib3V0IElhbiBTdGFyazwvaDM+CjxwPkR1cmluZyBoaXMgZXZlbnRpbmcgY2FyZWVyLCBJYW4gU3Rhcmsgd29uIEJhZG1pbnRvbiB0aHJlZSB0aW1lcyBhbmQgY29sbGVjdGVkIDE4IHNlbmlvciBjaGFtcGlvbnNoaXAgbWVkYWxzLCBpbmNsdWRpbmcgaW5kaXZpZHVhbCBtZWRhbHMgYXQgdGhlIE9seW1waWNzIGFuZCBXb3JsZCBDaGFtcGlvbnNoaXBzLCBwbHVzIGluZGl2aWR1YWwgZ29sZCBhdCB0aGUgMTk5MSBFdXJvcGVhbiBDaGFtcGlvbnNoaXBzLiBIZSBpcyBub3cgYSBsZWFkaW5nIGNyb3NzLWNvdW50cnkgY291cnNlLWRlc2lnbmVyLjwvcD4KPHA+Cg=="}
You may also be interested in…
Credit: Popperfoto/Getty Images
‘This is a big step up moving to the five-star and I’m thrilled to be able to design there’
Credit: Jon Stroud Media
The event rider on learning from a stickler, pretending to be Charlotte Dujardin and how – thanks to her mother
The former four-star eventer and course designer turns 61 today (22 February), which is the perfect excuse to remind ourselves
The former European champion reflects on seeking improvement rather than perfection, being hungry for knowledge and letting horses be horses
Ian Stark will take on the role of the Duke of Wellington in a re-enactment of the Battle of Waterloo
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}