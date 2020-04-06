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Life lessons from Ian Stark *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

The four-time Olympic medallist on being superstitious at competitions, learning respect for his horses and the importance of feeding according to work

I’m incredibly superstitious. At a competition, I always used to put my left boot and right spur on first and I do it most days at home, too. Don’t ask me why – it’s just a ritual.

At Badminton and Burghley, I used to get very nervous and I miss that “Saturday morning stomach” on cross-country day. I always had a cooked breakfast, though, because if I was riding two horses, I didn’t know when my next meal would be. Once I was on the horse, I was 100% focused on the course and riding.

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