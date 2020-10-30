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Legends of the sport: Sir Harry Lewellyn’s Foxhunter *H&H Plus*

Penny Richardson

The name Foxhunter is synonymous with showjumping. Penny Richardson looks back at the great horse’s career and his tremendous legacy

WHEN Sir Harry Lewellyn and his showjumper Foxhunter left for the Helsinki Olympics in 1952, it’s probably fair to say that the majority of the British public had never heard of them.

Everything changed after the three-man showjumping team took Britain’s only gold medal of the Games, and they returned home to a wave of adulation. Most of this was aimed at Foxhunter, who jumped the winning clear round and simultaneously became a national equine hero.

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