{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

H&H interview: Hollie Doyle — ‘I didn’t think I’d be good enough’ *H&H Plus*

Martha Terry Martha Terry

The golden girl of racing talks to Martha Terry about smashing records and dead-lifting 125kg, her partner in crime and enjoying anonymity off the track

“She could easily be a champion jockey, why not?” said Frankie Dettori after Hollie Doyle landed five winners at one meeting at Windsor in August.

Hollie has already finished as the highest-ever woman in the championship rankings – fourth, ahead of former treble champions Frankie himself, Silvestre de Sousa and Ryan Moore. That’s just one of the records Hollie has smashed this year. Fastest female to 50 wins in a season, most winners by a woman in a calendar year (117, beating her own record), first woman to land a five-timer – and now, a nomination for Sunday’s BBC Sports Personality of the Year (SPOTY) award (20 December, #votehollie), alongside another record-breaking speed merchant, Formula One world champion Lewis Hamilton.

A female champion jockey is now a realistic prospect – the first since records began in 1840.

You may also be interested in: