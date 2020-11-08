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H&H interview: Meet talented, young Flat jockey Tom Marquand *H&H Plus*

Hannah Lemieux Hannah Lemieux

This young jockey has enjoyed a meteoric rise of late, claiming his his first Classic victory on home turf in September. Hannah Lemieux meets him

Like Father Christmas over the festive period, jockey Tom Marquand is a very busy man. The 22-year-old Flat jockey travels across the country on a daily basis, riding multiple horses for a plethora of owners and trainers, making him very hard to pin down for this particular interview.

When we do catch up, Tom has just pulled into Haydock Park Racecourse ahead of a day’s racing. Credit to the young jockey, he makes time to talk over the phone despite being so busy – a nod to his grounded nature. His meteoric rise from promising fledgling to a world-class rider now sees him sitting third in the jockey championship race. Success at such a young age could easily result in a sudden ego, but Tom’s ability to keep his feet on the ground is something he is respected for – he comes across as personable and hard-working.