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‘I don’t ride, but I know how to sell a ticket’ – Life as Olympia’s marketing and projects director *H&H Plus*

Horse & Hound

Jo Peck shares details on her varied and often fast-paced job, including the highs and lows, near-misses and mistakes, in a role that encompasses helping to deliver successful shows like Olympia

I don’t ride – I was never bitten by the bug – but I have a job horsey people would die for. When I’m asked how on earth I ended up marketing events such as Olympia and Royal Windsor Horse Show, my answer is that I know how to sell a ticket. My job is about delivering the audience.

After I left university, I was recruited by an exhibition organiser. My first job was on a woodworking trade show. It was dull beyond belief. Swiftly I moved into a marketing role for contemporary art fairs, one in Los Angeles, the other in London, which was great fun.

I gained a diploma from the Chartered Institute of Marketing, and then became marketing manager at Clarion Events for the London Motor Show. Pregnant with my third child, I left Clarion and moved to the country. That was when Simon Brooks-Ward at HPower heard I was in the market for freelance work.

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