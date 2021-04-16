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Clare Balding: ‘It still makes me shudder and in a way it’s a good thing’ *H&H Plus*

Horse & Hound

    • From “racing royalty”, Clare Balding has become a household name. Kate Johnson talks to her about her new book, the upcoming Tokyo Games and those who influenced her career

    WHEN the young Clare Balding’s teacher, Mrs T, asked the class what they’d all like to be when they grew up, Clare’s hand shot up and she answered brightly, “An eventer.”

    Mrs T responded, “Oh, that’s interesting, what do you want to invent?”

    It wasn’t the only time she felt misunderstood, and it’s just one of the tales that she recounts in her new book about resilience, Fall Off, Get Back On, Keep Going. It’s ostensibly for children aged nine to 12, but like all good children’s books, it’s useful and entertaining for adults too and packed with inspiring case studies of successful athletes, personal anecdotes, friendly tips and advice.

    This exclusive interview is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (15 April, 2021)

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