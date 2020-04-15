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All in a day’s work: Breaking-in guru Jay Johnson *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Jay Johnson on learning from his time behind bars and how he’s repaying horses for saving his life by helping to saving theirs...

Never in a million years did I imagine as a child I’d be doing this; backing horses and working with difficult ones. I was in a children’s home and, in five years, had nearly 20 foster homes; my brother and I went through a lot. Then, my last foster parents came along with horses. Everything we had was unbacked or difficult and that’s how it started.

Horses saved my life – I owe everything to them and my parents. I used to self-harm, took overdoses, but I would go and cry to the horses, and that’s what saved me. That’s why I’m so passionate about what I do.

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