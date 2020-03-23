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All in a day’s work: The equine functional anatomist *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Gillian Higgins on making anatomy fascinating, painting horses for The Queen and “skeletons” running in the rain

I never dreamed I’d be doing this, it’s one of those things that just happened. I’ve always loved horses and been interested in how they work, and am quite creative. I started as a human sports remedial therapist, then did other courses and my British Horse Society coaching exams.

I evented to advanced level when I was younger so I had the riding and training background, and pulled it all together. I was coaching and doing therapy when I realised many clients would benefit from a better understanding of how horses work.