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Tales from Bolesworth: school leaver celebrates milestone moment – ‘he is the sweetest horse’ *H&H Plus*
Lucy Elder
School leaver Glain Watkin Jones’ Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show win was an emotional milestone moment for the teenager.
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