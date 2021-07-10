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Tales from Bolesworth: school leaver celebrates milestone moment – ‘he is the sweetest horse’ *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • School leaver Glain Watkin Jones’ Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show win was an emotional milestone moment for the teenager.

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