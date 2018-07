Windsor Park Equestrian Club, 1 July

WINDSOR PARK EQUESTRIAN CLUB Smith’s Lawn, Berks, 1 July

70cm 1, BalliNteskin Drumderry Flight (M Bryant-Meisner); 2, Blue Max (K Grimster); 3, Spring Sunrise (H Murphy). 80cm 1, BalliNteskin Drumderry Flight; 2, Turbo Lad (C Grimster). KBIS 90cm Amateur 1, Llansantffraed Medinyan (S Cullen); 2, Lidia V (J Wilson); 3, Downtown James (A Halstead). Derby House British Novice 1, Port Fontaine (L Salisbury); 2, Uniek R (M Aitken); 3, Camberlache (K Salisbury). KBIS 1m Amateur 1, Felice De Jade (E Howell); 2, Ronzo Van Der Herkkant (J Wilson); 3, Modreeny (A Hammond). jnr 75cm 1, Scarlets Jimmy Bunny (R Edwards); 2, Maztons Tiger Lily (R Campion). sml pony 1, Maztons Tiger Lily; 2, Scarlets Jimmy Bunny. jnr British novice 1, Maztons Moviestar (S Campion); 2, Raemoir Questionaire (A Halstead); 3, Will Of The Wisp III (C Small). jnr 90cm 1 & 2, Silkan Shadow & Silkan JJ (J Lye). Blue Chip Jnr Newcomers/1m 1, Orlando King (C Garnham); 2, Silkan JJ; 3, JJ Firecracker (B Rea). Squibb & Davies Jnr Foxhunter/1.10m 1, Brooklands Flashdance (B Rea); 2, Murvey McCoy (G Collister); 3, Wix Blue Magic (N Edwards).