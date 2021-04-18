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Part-bred mare dazzles to land restricted supreme at BSPS Winter Championships *H&H Plus*

Tricia Johnson Tricia Johnson

    • A masterclass performance from local producer Lucy Glover with Sharon Harrison’s home-bred part-bred Arab mare, Sarison Heavenly Silk (Lily), secured a well-deserved place at the top of the winter restricted supreme line-up.

    Eight challengers came forward for Arena UK co-proprietor Teresa Stratford — no stranger to showing — to judge but she had no hesitation in deciding her result.