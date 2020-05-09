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William Funnell: We can’t justify a gathering of nations at this time *H&H Plus*

Opinion
William Funnell William Funnell

Realistically now, unless they find a Covid-19 vaccine – which they’re saying is unlikely before next year – we’re looking at the possibility that we won’t see another international show, with crowds, until 2021.

Even if we come out of lockdown this summer, training days followed by national day shows are likely to be the first stepping stones, long before the international circuit can start up again. There’s just no way we can justify a gathering of nations, all of whom are still at different stages of dealing with the virus, any time soon.