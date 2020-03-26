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William Funnell: Spend this time wisely *H&H Plus*

Opinion
William Funnell William Funnell

All our horses have finally arrived home safe and sound from the Spanish Sunshine Tour, which the coronavirus brought to a hasty conclusion two weeks earlier than planned.

We had 19 horses with us, including my wife Pippa’s Burghley winner MGH Grafton Street, whom she wanted to have a bit of jumping practice before Kentucky – another casualty of the pandemic.