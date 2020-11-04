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Graham Fletcher: We need better shows in Britain *H&H Plus*

Opinion
Graham Fletcher Graham Fletcher

H&H’s showjumping columnist supports a bursary for show centres to upgrade facilities

One day, this rotten virus that’s caused immeasurable hardship will be over. Many businesses have had to change tack to survive. Likewise, our sport needs to look very closely at itself if the fracture we’re seeing is not to become permanent.

I write from Vilamoura, Portugal, where we’ve taken 15 horses that my boys Will and Olli are riding in competitions ranging from grands prix to young horse classes.

There are unbelievable numbers of starters here; 100 in the ranking classes and more than 150 in the 1.40ms, of which at least 40 are from the British contingent.