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Carl Hester: ‘Olympic medals are not set in stone’ *H&H Plus*
Carl Hester
15 June, 2021 18:22
Carl Hester discusses the ups and downs of the road to the Tokyo Games...
THE approaching Olympic Games are certainly throwing up some strange situations. Over the past week or so, a number of competitors from a variety of nations have decided that
it’s better for them not to go to Tokyo, and have withdrawn from selection or opted not to compete as individuals.
Who can blame them, with such a lack of opportunity to prepare? Covid and EHV risks have placed significant obstacles in the way of Olympic preparation, that’s a fact, and it’s right that these riders are putting their horses’ welfare first.
There have been several important shows and national championships held in some countries recently and I have noticed some sensationalised headlines and reporting around these – though not by
Horse & Hound, I must add.
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Carl’s exclusive column is also available to read in H&H magazine, on sale Thursday 17 June
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