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Anna Ross: ‘Ego has no place in training’ *H&H Plus*

Anna Ross Anna Ross

Anna Ross shares her thoughts on the NexGen finals at Hickstead and discusses what’s needed to train a horse through to grand prix level...

THE recent Nexgen championships were a huge success. With Hickstead as an iconic venue, with great prize money, prizes for breeders and embryo transfers for the highest-scoring mares, it made for a really exciting final. The multi-discipline approach made it feel akin to Germany’s Bundeschampionate and I think it will continue to be a real draw.

The top five combinations in each class were outstanding. British breeders were out in force and four-year-old Romanno Weltino, bred by Jennifer Gilchrist at Romanno Stud, was well presented by Jezz Palmer and stood out for me as a fabulous future prospect.

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